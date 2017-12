Dies ist ein weltweit seit langem bestehendes Problem mit internationalen Sanktionen. Die Regierungen sind unweigerlich in einer viel besseren Position, um die über die gesamte Gesellschaft verhängten Sanktionen zu umgehen, und weit davon entfernt, eine Regierung zu schwächen, belasten diese Sanktionen den Durchschnittsbürger und machen ihn stärker von der Regierung abhängig, was die Kontrolle der Regierung über die Bevölkerung erhöht.

Anmerkung: Wenn Sie auf antikrieg.com nur selten UNO-Sicherheitsrat lesen, viel öfter jedoch UNsicherheitsrat oder gar Unsicherheitsrat, dann handelt es sich nicht um ein Versehen, sondern um eine Art Notwehr, um das in solchen Fällen immer wieder aufsteigende Gefühl einer Übelkeit etwas zu kompensieren. Wie beim Komitee, das den Friedensnobelpreis verleiht, stelle ich mir da eine Runde von mehr oder weniger dementen zuwideren Tattergreisen vor, die sich eine Hetz daraus machen, es "denen" - wohl allen, die noch halbwegs bei Verstand sind - zu "zeigen", nicht ohne von amerikanischen Dominas wie der unsäglichen Nikki Haley - die Samantha Power 2.0 - eingepeitscht zu werden, vor denen sie kuschen. Und da kommen mir Grauen und Übelkeit ... Wie man am Fall der Verhängung der neuesten UNO-Sanktionen gegen die Demokratische Republik Korea durch den Unsicherheizrat erkennen kann, ist es sinnlos, in irgendeinen der an diesem makaber irrsinnigen Treiben Beteiligten irgendwelche Hoffnungen zu setzen. Es ist eine Schande, wie hier von allen Beteiligten das Internationale Recht mit Füßen getreten wird! Nebenbei bemerkt: Es gibt keinen rechtlich haltbaren Grund, gegen die Regierung in Pjöngjang (hierzulande als "Regime" bekannt) Sanktionen zu verhängen. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und anderen, die im unsicherheizrat das große Sagen haben, obwohl sie maßgeblich an verbrecherischen Angriffskriegen und Kriegsverbrechen (Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, "Exkolonien" in Afrika usw.) beteiligt waren und sind. Es ist vielleicht eh nur mehr eine Frage der Zeit, bis dieses Affentheater abgeschafft wird, etwa weil der Terrorstaat Nummer 1 das Budget streicht und den Laden aus New York hinausschmeißt, weil er nicht mehr spurt ... Mir soll´s recht sein! Klaus Madersbacher, antikrieg.com