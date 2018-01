Treffen unter der Leitung der USA konzentriert sich auf neue Sanktionen gegen Nordkorea USA: Die Welt darf sich nicht von Nord-Süd-Gesprächen täuschen lassen Jason Ditz Die laufenden bilateralen Gespräche zwischen Nord- und Südkorea konzentrierten sich schwerpunktmäßig auf den Abbau der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel, aber in Vancouver, auf der anderen Seite des Pazifiks trafen sich 20 Staaten zu einer von den Vereinigten Staaten von Amerika geführten Diskussion über Nordkorea. Die Botschaft war eindeutig - so zu tun, als ob diese Gespräche nicht stattfinden würden. US-Regierungsvertreter warnten die Welt davor, sich von den Gesprächen mit Südkorea nicht "täuschen" zu lassen, und die Länder vereinbarten stattdessen, sich darauf zu konzentrieren, eine ganze neue Runde von Sanktionen und anderen Maßnahmen gegen Nordkorea zu verhängen, um es zur Abrüstung zu zwingen. Sogar Außenminister Rex Tillerson, der in der Regel sehr pro-diplomatisch eingestellt ist, sagte, dass die Gespräche in Südkorea nicht zählen, und sagte, dass die USA den Druck auf Nordkorea erhöhen müssten, bis dieses sich bereit erklärte, "zu glaubwürdigen Verhandlungen an den Tisch zu kommen". Natürlich werden solche Verhandlungen niemals stattfinden, da Präsident Trump nur zu oft die Idee der Diplomatie missachtet, und das Außenministerium, das auf solchen Gesprächen besteht, davon abhängig ist, dass Nordkorea allen Forderungen der USA als "Vorbedingungen" zustimmt. Stattdessen besteht die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika darin, so zu tun, als ob es keine Fortschritte bei der Diplomatie seitens anderer Nationen gäbe, und sich weiterhin für weitere Sanktionen einzusetzen, selbst wenn das Pentagon sich darauf vorbereitet, Nordkorea direkt anzugreifen.