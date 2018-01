Robert Parrys Erbe und die Zukunft von Consortiumnews Nat Parry Robert Parry, 1949-2018 Schweren Herzens teilen wir den Lesern von Consortiumnews mit, dass der Herausgeber Robert Parry verstorben ist. Wie regelmäßige Leser wissen, erlitt Robert (oder Bob, wie er bei Freunden und Familie bekannt war) im Dezember einen Schlaganfall, der - trotz seiner eigenen Spekulationen, dass er durch den Stress der Washingtoner Politik hervorgerufen worden sein könnte - das Ergebnis eines nicht diagnostizierten Bauchspeicheldrüsenkrebses war, an dem er in den letzten 4-5 Jahren unwissentlich gelitten hatte. Leider erlitt er in den letzten Wochen zwei weitere Schlaganfälle und wurde nach dem letzten Schlaganfall am Dienstag in Hospizpflege verlegt. Er verstarb friedlich am Samstagabend. Er war 68 Jahre alt. Diejenigen von uns, die ihm nahe stehen, möchten sich bei den Lesern herzlich für die freundlichen Kommentare und Worte der Unterstützung bedanken, die in den letzten Artikeln zu Bobs Gesundheitsproblemen gepostet wurden. Wir haben ihm während seiner letzten Tage viele dieser Kommentare vorgelesen, um ihn wissen zu lassen, wie viel seine Arbeit für so viele Menschen bedeutet hat und wie viel Sorge es um sein Wohlergehen gab. Ich bin sicher, dass ihm diese Zeichen der Sympathie sehr viel bedeutet haben. Sie bedeuten uns als Familienmitgliedern auch sehr viel, da wir alle wissen, wie sehr er sich der Mission des unabhängigen Journalismus verschrieben hat und dieser Website, die seit den ersten Tagen des Internets Artikel veröffentlicht hat, nachdem sie 1995 gegründet worden ist. Bei meinem Vater war die berufliche Arbeit immer sehr persönlich, und seine Karriere als Journalist war eng mit seinem Familienleben verbunden. Ich kann mich an Küchentischgespräche in meiner frühen Kindheit erinnern, die sich auf die von den USA unterstützten Kriege in Mittelamerika konzentrierten, und an Beschwerden darüber, wie seine Redakteure bei Associated Press zu ängstlich waren, um Artikel von ihm zu veröffentlichen, die - egal wie gut dokumentiert - die Reagan-Administration in ein schlechtes Licht rückten. Eine meiner frühesten Erinnerungen war, dass mein Vater in den frühen 1980er Jahren dabei war, in die Kriegsgebiete von El Salvador, Nicaragua und Guatemala aufzubrechen, und der herzliche Abschied, den er von mir und meinen Geschwistern nahm. Er sagte uns, dass er an einen sehr gefährlichen Ort gehen würde und dass es eine Möglichkeit gäbe, dass er nicht wiederkommen könnte. Ich erinnere mich, dass ich ihn fragte, warum er gehen musste, warum er nicht einfach bei uns zu Hause bleiben konnte. Er antwortete, dass es wichtig sei, zu diesen Orten zu gehen und die Wahrheit über das, was dort geschah, zu sagen. Er erwähnte, dass Kinder in meinem Alter in diesen Kriegen getötet wurden und dass jemand ihre Geschichten erzählen musste. Ich erinnere mich, dass ich gefragt habe:"Kinder wie mich?" Er antwortete: "Ja, Kinder wie du." Bob war tief betroffen von den schmutzigen Kriegen in Zentralamerika in den 1980er Jahren, und in vielerlei Hinsicht bestimmten diese Konflikte - und die Beteiligung der USA an ihnen - den Rest seines Lebens und seiner Karriere. Mit grausamen Geschichten, die aus Nicaragua auftauchen (auch dank Journalisten wie ihm), verabschiedete der Kongress die Boland Amendments von 1982 bis 1984, die den Kontras, die versuchten, die sandinistische Regierung durch eine Vielzahl von terroristischen Taktiken zu stürzen, Grenzen für die US-Militärhilfe setzten. Die Reagan-Administration begann sofort, Wege zu erforschen, um diese rechtlichen Beschränkungen zu umgehen, was zu einem Plan führte, geheime Waffenlieferungen an die revolutionäre und vehement antiamerikanische Regierung des Iran zu senden und die Gewinne an die Contras umzuleiten. 1985 schrieb Bob die ersten Geschichten über diese Operation, die später unter dem Namen Iran-Contra -Affäre bekannt wurde. Contra-Kokain und Oktober-Überraschung Parallel zu den illegalen Waffenlieferungen an den Iran in diesen Tagen gab es eine Kokainhandels-Operation der nicaraguanischen Contras und die Bereitschaft der Reagan-Administration und der CIA, die Augen vor diesen Aktivitäten zu verschließen. Dies trotz der Tatsache, dass Kokain in die Vereinigten Staaten strömte, während Ronald Reagan einen "Krieg gegen Drogen" proklamierte, und eine Crack-Kokain-Epidemie Gemeinden im ganzen Land heimsuchte. Bob und sein Kollege Brian Barger waren die ersten Journalisten, die Ende 1985 über diese Geschichte berichteten, die als der Contra-Kokain-Skandal bekannt wurde und 1986 Gegenstand einer Untersuchung des Kongresses unter der Leitung des damaligen Senators John Kerry (D-Mass.) wurde. Bob fuhr fort, die Spuren im Zusammenhang mit Iran-Contra während eines Zeitraums in den späten 80er Jahren zu verfolgen, als Washington von dem Skandal abrückte. Er erfuhr, dass die Wurzeln der illegalen Waffenlieferungen in den Iran weiter zurückreichen als bisher bekannt - bis zurück zum Präsidentschaftswahlkampf 1980. Dieser Wahlkampf zwischen dem Amtsinhaber Jimmy Carter und dem Herausforderer Ronald Reagan war weitgehend von der Geiselkrise im Iran beherrscht worden, wobei seit der iranischen Revolution 1979 52 Amerikaner in der US-Botschaft in Teheran festgehalten wurden. Die iranische Geiselkrise und die kränkelnde Wirtschaft riefen die Vorstellung eines rückläufigen Amerikas hervor. Der ehemalige Hollywood-Schauspieler Ronald Reagan versprach dem Land einen Neuanfang, eine Wiederherstellung seines Status als "leuchtende Stadt auf einem Hügel". Die Geiseln wurden in Teheran freigelassen, kurz nachdem Reagan am 20. Januar 1981 in Washington als Präsident vereidigt wurde. Trotz der Verdächtigungen für Jahre, dass es irgendeine Art von quid pro quo zwischen der Reagan-Kampagne und den Iranern gegeben hatte, dauerte es, bis Bob 1994 einen Fundus von Dokumenten in einem Bürogebäudekeller entdeckte, mit überwältigenden Beweisen dafür, dass die Reagan-Kampagne die Bemühungen der Carter-Administration, die Geiseln vor der Wahl von 1980 zu befreien, hintertrieben hatte. Ihre frühere Freilassung - Carter hoffte, dass das seine "Oktober-Überraschung" sein würde - hätte ihm den nötigen Schub geben können, um zu gewinnen. Als Bob diese Dokumente untersuchte und sich mit dieser Geschichte bereits bestens auskannte - nachdem er zuvor drei Kontinente bereist hatte, um die Ermittlungen für einen PBS Frontline-Dokumentarfilm durchzuführen -, wurde er zunehmend davon überzeugt, dass die Reagan-Kampagne tatsächlich Carters Geiselverhandlungen sabotiert hatte, wobei er möglicherweise einen Akt des Hochverrats beging, um sicherzustellen, dass 52 amerikanische Bürger weiterhin in einer erniedrigenden Geiselsituation festgehalten wurden, bis Reagan die Wahl sicherte. Unnötig zu sagen, dass dies eine unbequeme Geschichte zu einer Zeit war - Mitte der 90er Jahre -, als die nationalen Medien längst von den Reagan-Skandalen abgekommen waren und von neuen Skandalen besessen waren, die hauptsächlich mit dem Sexualleben von Präsident Bill Clinton und dessen gescheiterten Immobiliengeschäften zu tun hatten. Washington war auch nicht besonders daran interessiert, das Vermächtnis von Reagan in Frage zu stellen, das sich zu dieser Zeit zu einer Art Mythologie zu verfestigen begann, mit Kampagnen, die im Gange waren, um Gebäude und Flughäfen nach dem ehemaligen Präsidenten zu benennen. Manchmal hatte Bob Zweifel an seinen Karriere-Entscheidungen und den Geschichten, die er verfolgte. Wie er in Trick or Treason, einem Buch, das seine Untersuchung des Oktober-Überraschungsgeheimnisses umreißt, schrieb, kann diese Suche nach historischer Wahrheit schmerzhaft und scheinbar undankbar sein. Viele Male", schrieb er, "hatte ich es bereut, Frontlines Auftrag 1990 angenommen zu haben. Ich habe mich selbst dafür verantwortlich gemacht, dass ich meine Zukunft im Mainstream-Journalismus riskiert habe. Schließlich sind dort die anständigen Jobs angesiedelt. Ich hatte meine Fähigkeit gefährdet, meine vier Kinder aus einem altmodischen Pflichtbewusstsein heraus zu unterstützen, aus Respekt vor einem ungeschriebenen Kodex, der von Reportern erwartet, dass sie fast jeden Auftrag annehmen. Nichtsdestotrotz setzte Bob seine Bemühungen fort, die ganze Geschichte hinter dem Iran-Contra-Skandal und den Ursprüngen der Reagan-Bush-Ära zu erzählen, was letztendlich zu zwei Dingen führte: er wurde aus den Mainstream-Medien verdrängt, und zum Start von Consortiumnews.com. Ich erinnere mich, als er 1995 zusammen mit meinem älteren Bruder Sam die Website startete. Damals hörten wir alle von etwas, das man "die Informationsautobahn" und "elektronische Post" nannte, ich hatte noch nie eine Website besucht und wusste nicht einmal, wie man "online" geht. Mein Vater rief mich in Richmond an, wo ich im 2. Semester an der Virginia Commonwealth University war, und sagte mir, ich solle mir diese neue "Internet-Site" ansehen, die er und Sam gerade gestartet hatten. Er erklärte mir am Telefon, wie man einen Browser öffnet und wies mich an, wie man die URL eingibt, beginnend, sagte er, mit "http", dann ein Doppelpunkt und zwei Schrägstriche, dann "www", dann "dot", dann diese lange Adresse mit ein oder zwei weiteren Schrägstrichen, wenn ich mich erinnere. (Erst Jahre später bekam die Website eine eigene Domain und eine einfachere Adresse.) Ich ging zum Computerlabor an der Universität und bat um Hilfe, wie man online gehen kann, schrieb pflichtgemäß die URL ein und öffnete diese Website - die erste, die ich jemals besucht hatte. Es war interessant, aber etwas schwierig auf dem Computerbildschirm zu lesen, also habe ich einige Artikel ausgedruckt, um sie in meinem Zimmer im Studentenwohnheim zu lesen. Ich wurde schnell ein Fan von "The Consortium", wie es damals hieß, und las weiter Artikel über das Mysterium der Oktober-Überraschung, als Bob und Sam sie auf diesem neuen und aufregenden Tool namens "Internet" veröffentlichten. Sam musste die HTML-Codierung von Grund auf neu lernen, um diesen Online-Nachrichtendienst zu starten, der als "The Internet's First Investigative 'Zine bezeichnet wird. Für seine Bemühungen wurde Sam 2015 mit dem ersten Gary Webb Freedom of the Press Award des Consortium for Independent Journalism ausgezeichnet. X-Files und Contra-Crack Irgendwann entschied Bob, dass er neben der Website, auf der er nicht nur Originalartikel veröffentlichte, sondern auch die Quelldokumente zur Verfügung stellte, die er im Keller des Bürogebäudes des Hauses entdeckt hatte, auch einen Stich in der traditionellen Verlagswelt machen würde. Er hat die "October Surprise X-Files" zu einem Booklet zusammengestellt und im Januar 1996 im Eigenverlag herausgegeben. Er veröffentlichte auch einen Newsletter, um die Website zu vervollständigen, wohl wissend, dass es damals noch viele Leute gab, die nicht wussten, wie man einen Computer einschaltet, geschweige denn im World Wide Web navigiert. Ich wechselte von der Virginia Commonwealth University zur George Mason University in den Vororten von DC und begann, nebenbei mit meinem Vater und Sam an dem Newsletter und der Website zu arbeiten. Wir arbeiteten gemeinsam an den Inhalten, redigierten und gestalteten sie mit Grafiken, die oft aus Büchern unserer örtlichen Bibliothek stammen. Wir bauten eine Abonnentenbasis auf, indem wir die Mailinglisten von progressiven Magazinen vernetzten und kauften. Alle zwei Wochen bekamen wir tausend Exemplare von Sir Speedy gedruckt und verbrachten den Freitagabend damit, diese Newsletter zusammenzustellen und an unsere Abonnenten zu versenden. Die Lancierung der Website und des Newsletters und später ein noch ehrgeizigeres Projekt mit dem Namen I.F. Magazine, fiel zufällig mit der Veröffentlichung von Gary Webbs "Dark Alliance"-Reihe 1996 in den San Jose Mercury-News zusammen. Webb's Serie eröffnete die Contra-Kokain-Kontroverse mit einer detaillierten Untersuchung der Drogenhandelsnetzwerke in Nicaragua und Los Angeles, die geholfen hatten, Crack-Kokain in den Vereinigten Staaten zu verbreiten. Vor allem die afroamerikanische Gemeinschaft war zu Recht empört über diese Geschichte, die viele langjährige Verdachtsmomente bestätigte, dass die Regierung an dem Drogenhandel beteiligt war, der ihre Gemeinden verwüstete. Die Afroamerikaner waren tief und unverhältnismäßig stark von der Crack-Epidemie betroffen, sowohl in Bezug auf die direkten Auswirkungen der Droge als auch auf die drakonischen Drogengesetze und die obligatorischen Mindeststrafen, die den Ansatz der Regierung zum "Krieg gegen Drogen" definieren sollten. Für einen Moment im Sommer 1996 schien es, dass das erneuerte Interesse an der Contra-Kokain-Geschichte eine Gelegenheit bieten könnte, die Verbrechen und Missetaten der Reagan-Bush-Ära wieder aufzugreifen, aber diese Hoffnungen wurden zunichte gemacht, als die "Großen Medien" beschlossen, ihre früheren Versäumnisse zu übertreffen, um diese Geschichte richtig zu behandeln. Große Zeitungen türmen sich auf Die Los Angeles Times startete den Angriff auf Gary Webb und seine Berichterstattung in den San Jose Mercury-News, gefolgt von ebenso abweisenden Geschichten in der Washington Post und der New York Times. Die Anhäufung von diesen Zeitungen führte schließlich dazu, dass der Mercury-News-Redakteur Jerry Ceppos Webb's Berichterstattung anprangerte und ein mea culpa für die Veröffentlichung der Artikel anbot. Der Ansturm feindseliger Berichterstattung aus den großen Zeitungen hat es versäumt, die grundlegenden Prämissen von Webbs Serie anzusprechen und hat die zugrunde liegenden Behauptungen über den Schmuggel von Contra-Kokain oder die Tatsache, dass ein Großteil dieses Kokains in Form von Crack auf amerikanischen Straßen landete, nicht entkräftet. Stattdessen weckten sie Zweifel, indem sie Löcher in bestimmte Details stocherten und die Geschichte als eine "Verschwörungstheorie" bezeichneten. Einige der Berichte versuchten, Behauptungen zu entlarven, die Webb nie gemacht hatte - wie zum Beispiel die Idee, dass der Kokainhandel Teil eines Regierungsplans war, um die afroamerikanische Gemeinschaft absichtlich zu dezimieren. Gary Webb und Bob standen während dieser Tage in engem Kontakt. Bob bot ihm professionelle und persönliche Unterstützung an, nachdem er seine Zeit auch damit verbracht hatte, Angriffe von Journalistenkollegen und Redakteuren zu erhalten, die bestimmte Geschichten - egal wie fundiert - als fantasievolle Verschwörungstheorien ablehnten. Artikel auf der Website The Consortium und Newsletter, sowie I.F. Magazin, präsentierten Details über den historischen Kontext der Serie "Dark Alliance" und wehrten sich gegen den Ansturm feindseliger und unaufrichtiger Berichterstattung durch die Mainstream-Medien. Bob veröffentlichte auch das Buch Lost History, das ausführliche Details über die Hintergründe der "Dark Alliance"-Reihe lieferte und erklärte, dass die Fakten und Beweise weit entfernt von einer grundlosen "Verschwörungstheorie" die Schlussfolgerung nachdrücklich unterstützten, dass die Regierungen von Reagan-Bush mit Drogenhändlern zusammengearbeitet hatten, um ihren illegalen Krieg gegen Nicaragua zu finanzieren. Aber traurigerweise war der Schaden an Gary Webb angerichtet. Mit seinem beruflichen und persönlichen Leben in Fetzen wegen seiner mutigen Berichterstattung über die Geschichte des Kokainkontrakts beging er 2004 im Alter von 49 Jahren Selbstmord. In einem Gespräch über diesen Selbstmord später auf Democracy Now bemerkte Bob, wie schmerzhaft es ist, von Kollegen verspottet und unfair kritisiert zu werden, wie sein Freund das erfahren hatte. "Es gibt einen besonderen Schmerz, wenn sich Ihre Kollegen in Ihrem Beruf gegen Sie wenden, vor allem, wenn Sie etwas getan haben, das sie bewundern und verstehen sollten", sagte er. "All diese Arbeit zu tun und dann die Angriffe seitens der New York Times, der Washington Post und der Los Angeles Times, die versuchen, dein Leben zu zerstören, ergibt einen besonderen Schmerz." In Absprache mit seiner Familie haben Bob und das Board of Directors des Consortium for Independent Journalism 2015 den Gary Webb Freedom of the Press Award ins Leben gerufen. Die katastrophale Präsidentschaft von George W. Bush Die Präsidentschaft von George W. Bush war für viele von uns surreal, und für niemanden mehr als für meinen Vater. Indem er jahrzehntelang über die Politik Washingtons berichtete, hatte Bob viele Geschichten zu "Dubyas" Vater, George H.W., zurückverfolgt. Bush, der in eine Vielzahl von fragwürdigen Aktivitäten verwickelt war, darunter das Mysterium der Oktober-Überraschung und Iran-Contra. Er hatte 1991 auch einen Krieg gegen den Irak begonnen, der zumindest teilweise motiviert schien, "das Vietnam-Syndrom" zu bekämpfen, d.h. die Zurückhaltung, die das amerikanische Volk seit dem Vietnamkrieg empfunden hatte, um militärische Aktionen im Ausland zu unterstützen. Wie Bob in seinem Buch Fooling America aus dem Jahr 1992 bemerkte, nachdem die US-Streitkräfte 1991 das irakische Militär geschlagen hatten, drückte Präsident Bushs erste öffentliche Äußerung über den Sieg seine Freude darüber aus, dass er den amerikanischen Reflex gegen die Verpflichtung von Truppen zu weit entfernten Konflikten endgültig beenden würde. "Bei Gott, wir haben das Vietnam-Syndrom ein für allemal überwunden", jubelte er. Die Tatsache, dass Bush's Sohn großteils aufgrund des Bekanntheitsgrad des Namens für den Präsidenten kandidieren konnte, bestätigte Bob das Versagen der Mainstream-Medien, wichtige Geschichten angemessen zu behandeln, und die Notwendigkeit, weiterhin eine unabhängige Medieninfrastruktur aufzubauen. Diese Überzeugung festigte sich durch die Kampagne 2000 und das Endergebnis der Wahl, als Bush das Weiße Haus als ersten Verlierer der Volksabstimmung in mehr als einem Jahrhundert übernahm. Trotz der Tatsache, dass der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten die Auszählung der Stimmen in Florida gestoppt hatte, wodurch eine genaue Bestimmung des rechtmäßigen Gewinners verhindert wurde, zogen die meisten nationalen Medien von der Geschichte ab, nachdem Bush am 20. Januar 2001 vereidigt wurde. Consortiumnews.com fuhr jedoch fort, die dokumentarische Aufzeichnung zu überprüfen und stellte schließlich fest, daß Al Gore zum Gewinner dieser Wahl erklärt worden wäre, wenn alle legal abgegebenen Stimmzettel gezählt worden wären. Bei Consortiumnews gab es eine ungeschriebene Redaktionspolitik, dass der Titel "Präsident" niemals dem Namen von George W. Bush vorangestellt werden sollte, basierend auf unserer Ansicht, dass er nicht rechtmäßig gewählt wurde. Aber über diese redaktionellen Entscheidungen hinaus verstanden wir auch die Bedeutung der Tatsache, dass wenn die Wahl 2000 mit allen gezählten Stimmen zum Tragen gekommen wäre, viele der Katastrophen der Bush-Jahre - insbesondere die Tragödie vom 11. September 2001 und der Irak-Krieg sowie Entscheidungen über den Rückzug aus internationalen Abkommen über Rüstungskontrolle und Klimawandel - hätten vermieden werden können. Wie wir alle, die wir die Ära nach dem 9/11 durchlebt haben, uns erinnern werden, war es eine herausfordernde Zeit, vor allem, wenn Sie jemand waren, der George W. Bush kritisch gegenübersteht. Die Atmosphäre in dieser Zeit erlaubte keine großen Meinungsverschiedenheiten. Diejenigen, die sich gegen den Moloch des Krieges auflehnten - wie Phil Donahue bei MSNBC, Chris Hedges bei der New York Times oder sogar die Dixie Chicks -, hatten ihre Karrieren beschädigt und bekamen Todesdrohungen und Hassbriefe. Während Bobs Magazin- und Newsletter-Projekte eingestellt worden waren, veröffentlichte die Website immer noch Artikel und bot ein Zuhause für abweichende Stimmen, die die Argumentation für den Einmarsch in den Irak Ende 2002 und Anfang 2003 in Frage stellten. Rund um diese Zeit gründeten der ehemalige CIA-Analyst Ray McGovern und einige seiner Kollegen Veteran Intelligence Professionals for Sanity (Geheimdienstveteranen für Vernunft) und es wurde eine langfristige Beziehung zu Consortiumnews aufgebaut. Mehrere ehemalige Geheimdienstveteranen begannen, einen Beitrag zur Website zu leisten, motiviert durch denselben unabhängigen Geist der wahrheitsgetreuen Darstellung, der Bob dazu zwang, so viel in dieses Projekt zu investieren. Zu einer Zeit, als fast die gesamten Mainstream-Medien mit der fragwürdigen Kriegsbegründung der Bush-Administration übereinstimmten, wurden diese und einige andere gleichgesinnte Websites mit gut recherchierten Artikeln zurückgedrängt, die diese Argumentation in Frage stellten. Obgleich es manchmal vielleicht den Anschein erweckt hat, als wären wir nur Stimmen in der Wildnis, kam es im Land zu einem gewaltigen Anschwellen der Opposition gegen den Krieg, mit historischen Märschen von Hunderttausenden, die stattfanden, um Bushs Druck in Richtung Krieg abzulehnen. Natürlich wurden diese Antikriegsstimmen letztendlich dadurch bestätigt, dass es nicht gelungen ist, Massenvernichtungswaffen im Irak zu finden, und dass sich Krieg und Besatzung als ein weitaus teureres und tödlicheres Unternehmen erwiesen haben, als man uns gesagt hatte. Frühere Zusicherungen, dass es sich um einen "Spaziergang" handeln würde, erwiesen sich als ebenso falsch wie die Behauptungen über Massenvernichtungswaffen, aber wie so oft in Washington, gab es wenig bis gar keine Verantwortlichkeit seitens der Mainstream-Medien, der Denkfabriken oder der Regierungsbeamten, weil sie so spektakulär falsch gelegen hatten. Um die wahre Geschichte dieser Ära zu dokumentieren, haben Bob, Sam und ich gemeinsam das Buch Neck Deep: The Disastrous Presidency of George W. Bush ("Bis zum Hals: Die katastrophale Präsidentschaft des George W. Bush") geschrieben, das Ende 2007 veröffentlicht wurde. Das Buch zeichnete die Arbeit von Consortiumnews nach und stellte sie dem Kontext der Mainstream-Medienberichterstattung während der Bush-Ära gegenüber, in dem Bestreben, nicht nur diesen zu korrigieren, sondern auch zu zeigen, dass nicht alle von uns die Dinge so falsch verstanden haben. Wir hielten es für wichtig, die Leser - wie auch die künftigen Historiker - daran zu erinnern, dass einige von uns die Fehler, die bei allem begangen wurden, von der Rücknahme des Kyoto-Protokolls über die Invasion des Irak bis hin zur Umsetzung einer Politik der Folter und der Verfälschung der Reaktion auf den Hurrikan Katrina, in Echtzeit kannten und berichteten. Obama-Ära In der Zeit der Obama-Präsidentschaft war Consortiumnews.com zu einem Zuhause für eine wachsende Zahl von Autoren geworden, die neue Perspektiven für den Inhalt der Website brachten. Während sich das Redaktionspersonal jahrelang in erster Linie auf Bob, Sam und mich beschränkte, erhielt Consortiumnews plötzlich Beiträge von Journalisten, Aktivisten und ehemaligen Geheimdienstanalysten, die ein breites Spektrum an Fachwissen boten - über internationales Recht, Wirtschaft, Menschenrechte, Außenpolitik, nationale Sicherheit und sogar Religion und Philosophie. Ein immer wiederkehrendes Thema der Artikel auf der Website während der Obama-Ära war die nachhaltige Wirkung unangefochtener Erzählungen, wie sie die nationale Politik prägten und die Regierungspolitik diktierten. Bob beobachtete, dass sogar ein angeblich links-von-Mitte Präsident wie Obama zu den falschen Erzählungen und zu den nationalen Mythologien verpflichtet schien, die auf die Ära Reagan zurückgehen. Er wies darauf hin, dass dies zumindest teilweise darauf zurückzuführen sei, dass es nicht gelungen sei, ein starkes Fundament für unabhängigen Journalismus zu schaffen. In einem Stück mit dem Titel "Obama's Fear of the Reagan Narrative" ("Obamas Angst vor dem Reagan-Narrativ") stellte Bob fest, dass Obama seinen Deal mit Republikanern über Steuersenkungen für die Reichen verteidigt hatte, weil es einen so starken anhaltenden Effekt von Reagans Botschaften von 30 Jahren zuvor gab. Er fühlte sich gefesselt durch die Fähigkeit der Rechten, Amerikaner im Namen von Reagans Botschaft "die-Regierung-ist-das-Problem" zu versammeln", schrieb Bob. Er führte Obamas Klagen über seine Ohnmacht angesichts dieser Dynamik auf die Zurückhaltung der amerikanischen Progressiven zurück, ausreichend in Medien und Think Tanks zu investieren, wie es die Konservativen seit Jahrzehnten bei der Durchführung ihres "Ideenkrieges" getan hatten. Wie er seit Anfang der 90er Jahre argumentiert hatte, bestand Robert darauf, dass die Grenzen, die Obama gesetzt worden waren - ob real oder angenommen - weiterhin die Macht der Propaganda und die Notwendigkeit größerer Investitionen in alternative Medien demonstrierten. Er bemerkte auch, dass ein großer Teil der Verrücktheit, die die sogenannte Tea Party-Bewegung umgibt, auf fundamentale Missverständnisse der amerikanischen Geschichte und Verfassungsprinzipien zurückzuführen ist. Demokraten und Progressive sollten sich keine Illusionen über die neue Flut von Nichtswisserei machen, die im Begriff ist, die Vereinigten Staaten unter dem Deckmantel einer Rückkehr zu den"ersten Prinzipien" und einem tiefen Respekt vor der US-Verfassung zu überfluten", warnte Bob. Er wies darauf hin, dass trotz der von den Teeparty-Leuten behaupteten Ehrfurcht vor der Verfassung, sie tatsächlich nur sehr wenig Verständnis für das Dokument hatten, wie ihre ahistorischen Behauptungen zeigen, dass Bundessteuern verfassungswidrig sind. Tatsächlich stellte die Verfassung, wie Bob bemerkte, "eine große Machtübernahme durch die Bundesregierung dar, verglichen mit den locker gezogenen Artikeln der Konföderation, der es an föderaler Steuerhoheit und anderen nationalen Befugnissen fehlte". Motiviert durch den Wunsch, gefälschte historische Erzählungen aus mehr als zwei Jahrhunderten zu korrigieren, veröffentlichte Bob 2012 sein sechstes und letztes Buch America's Stolen Narrative: From Washington and Madison to Nixon, Reagan and the Bushes to Obama. (Amerikas gestohlene Erzählung: von Washington und Madison zu Nixon, Reagan zu den Bushs und Obama) Zusammen mit den Einnahmen aus Buchverkäufen ermöglichten wachsende Spenden von Lesern Bob nicht nur die Bezahlung von Autoren, sondern auch die Einstellung einer Assistentin, Chelsea Gilmour, die ab 2014 für Consortiumnews arbeitete. Neben der Bereitstellung von unschätzbarer administrativer Unterstützung übernahm Chelsea auch Aufgaben wie Recherche, Schreiben und Faktenprüfung. Politische Neuausrichtung und der neue McCarthyismus Obwohl der Name Robert Parry zu Beginn der Obama-Ära - und zwar seit den 1980er-Jahren - eng mit der Aufdeckung von Fehlverhalten der Republikaner verbunden war und somit eine starke Anhängerschaft unter den Loyalisten der Demokratischen Partei hatte, schien am Ende der Obama-Präsidentschaft eine Neuausrichtung unter einigen Lesern von Consortiumnews.com zu erfolgen, die allgemein die wechselnde Politik des Landes widerspiegelte. Insbesondere wurde die Haltung der US-Medien gegenüber Russland und damit zusammenhängenden Themen, wie der gewaltsame Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch im Jahr 2014, zu einer "praktisch 100-prozentigen Propaganda", sagte Bob. Er bemerkte, dass die ganze Geschichte nie erzählt wurde, wenn es um Themen wie den Fall Sergej Magnitsky ging, der zur ersten Runde der US-Sanktionen gegen Russland führte, oder um die unbequemen Tatsachen im Zusammenhang mit den Euromaidan-Protesten, die zu Janukowitschs Amtsenthebung führten - einschließlich der Realität eines starken neonazistischen Einflusses in diesen Protesten - oder um den anschließenden Konflikt in der Donbass-Region der Ukraine. Bobs Geschichten über die Ukraine wurden weithin zitiert und verbreitet, und er wurde zu einer wichtigen Stimme, wenn es darum ging, ein umfassenderes Bild des Konflikts zu vermitteln, als es möglich war, wenn man nur die Mainstream-Nachrichten lesen und sehen konnte. Bob wurde prominent in Oliver Stones Dokumentarfilm "Ukraine on Fire" (2016) vorgestellt, in dem er erläuterte, wie US-geförderte politische NGOs und Medienunternehmen seit den 1980er Jahren mit der CIA und außenpolitischen Institutionen zusammenarbeiten, um die geopolitische Agenda der USA zu fördern. Bob bedauerte, dass immer mehr "das amerikanische Volk und der Westen im Allgemeinen sorgfältig davor abgeschirmt werden, die 'andere Seite der Geschichte' zu hören". Tatsächlich sagte er, dass es ausreicht, wenn man auch nur den Eindruck erweckt, dass es eine andere Seite der Geschichte geben könnte, um jemanden als Apologet für Wladimir Putin oder als "Handlanger des Kremls" zu brandmarken. Dies gipfelte Ende 2016 darin, dass Consortiumnews.com auf auf die schwarze Liste einer zwielichtigen Website namens "PropOrNot" gesetzt wurde, die behauptete, als Wachhund gegen unzulässigen "russischen Einfluss" in den Vereinigten Staaten zu dienen. Die PropOrNot-Blacklist, einschließlich Consortiumnews und etwa 200 weiterer Websites, die als "russische Propaganda" gelten, wurde von der Washington Post zur glaubwürdigen Quelle erhoben, obwohl sich die Neo-McCarthyiten, die die Liste veröffentlichten, hinter einem Mantel der Anonymität versteckten. "Der Artikel der Post von Craig Timberg", schrieb Bob am 27. November 2016, "beschrieb PropOrNot einfach als eine unparteiische Sammlung von Forschern mit außenpolitischen, militärischen und technologischen Hintergründen, die geplant hatten, ihre eigenen Ergebnisse am Freitag zu veröffentlichen, die die erstaunliche Reichweite und Effektivität russischer Propagandakampagnen zeigen". Wie Bob in einem Artikel mit dem Titel "Washington Post's Fake News Guilt" erläuterte, gewährte die Zeitung PropOrNot Anonymität, "um Journalisten zu verleumden, die nicht im Gleichschritt mit offiziellen Äußerungen des Außenministeriums oder einer anderen unfehlbaren Quelle nie in Frage gestellter Wahrheit marschieren". Die Washington Post lieferte sogar ein nicht bestätigtes Zitat des Leiters der dubiosen Website. "Die Art und Weise, wie dieser Propagandaapparat [Donald] Trump unterstützte, war gleichbedeutend mit einer gewaltigen Menge eines Medienkaufs", sagte der anonyme Schmierer. Die Post behauptete, dass der "Executive Director" von PropOrNot unter der Bedingung der Anonymität gesprochen habe, "um zu vermeiden, von Russlands Legionen von erfahrenen Hackern angegriffen zu werden". Um es klar zu sagen: Weder Consortiumnews noch Robert Parry haben Trump jemals "unterstützt", wie das oben genannte anonyme Zitat behauptet. Etwas Interessantes schien sich jedoch in den ersten Tagen der Trump-Präsidentschaft in Bezug auf die Leserschaft von Consortiumnews zu ereignen, wie aus einigen Kommentaren zu Artikeln und Social-Media-Aktivitäten hervorgeht. Es zeigte sich zumindest seit einiger Zeit, dass eine ganze Reihe von Trump-Anhängern Consortiumnews lasen, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen war, dass die Website eine der wenigen Möglichkeiten war, sowohl gegen den "Neuen Kalten Krieg" mit Russland als auch gegen die damit verbundene Geschichte von "Russiagate", die Bob nicht einmal gerne als "Skandal" bezeichnete. (Als Redakteur zog er es vor, das Wort "Kontroverse" auf der Website zu verwenden, weil die Anschuldigungen gegen Trump und seine vermeintliche "Kollusion" mit Russland seiner Meinung nach nicht das Niveau tatsächlicher Skandale wie Watergate oder Iran-Contra erreicht haben.) Seiner Ansicht nach hatte der vielleicht verständliche Hass auf Trump, den viele Amerikaner - sowohl innerhalb als auch außerhalb des Regierungsbezirks - empfunden hatten, dazu geführt, dass die altmodischen Regeln des Journalismus und die Standards der Fairness aufgegeben wurden, die auch auf jemanden wie Donald Trump angewandt werden sollten. "Auf eine persönliche Anmerkung hin bekam ich scharfe Kritik sogar von langjährigen Freunden, weil ich mich geweigert hatte, mich für den Anti-Trump'Widerstand zu engagieren", schrieb Bob in seinem letzten Artikel für Consortiumnews. "Das Argument war, dass Trump eine so einzigartige Bedrohung für Amerika und die Welt war, dass ich mich der Suche nach einer Rechtfertigung für seine Amtsenthebung anschließen sollte", sagte er. "Einige Leute sahen mein Beharren auf den gleichen journalistischen Standards, die ich immer angewendet habe, irgendwie als Verrat." Er wunderte sich, dass selbst leitende Redakteure in den Mainstream-Medien die unbewiesenen Russiagate-Vorwürfe als gegebene Tatsache behandelten. "Keine Skepsis wurde toleriert und die Erwähnung der offensichtlichen Voreingenommenheit unter den Nie-Trumpers innerhalb des FBI, des Justizministeriums und der Geheimdienstgemeinschaft wurde als Angriff auf die Integrität der Institutionen der US-Regierung angeprangert", schrieb Bob. "Anti-Trump 'Progressive' posierten als die wahren Patrioten, weil sie die beweisfreien Proklamationen der US-Geheimdienst- und Strafverfolgungsbehörden ohne Wenn und Aber akzeptierten." Ein verfrühtes Ende und die Zukunft von Consortiumnews Das verfrühte Ableben meines Vaters ist für uns alle ein Schock, zumal es bis vor einem Monat keinerlei Anzeichen dafür gab, dass er in irgendeiner Weise krank war. Er kümmerte sich gut um sich selbst, rauchte nie, ließ sich regelmäßig untersuchen, trainierte und aß gut. Die unerwarteten Gesundheitsprobleme, die mit einem milden Schlaganfall am Heiligabend begannen und mit seiner Aufnahme in die Hospizpflege vor einigen Tagen ihren Höhepunkt erreichen, erinnern uns stark daran, dass nichts als selbstverständlich angesehen werden sollte. Und wie viele Leserinnen und Leser von Consortiumnews in Kommentaren zu den jüngsten Artikeln über Bobs Gesundheit eloquent hervorgehoben haben, erinnert es uns auch daran, dass seine journalistische Arbeit heute mehr denn je gebraucht wird. "Wir brauchen Denker des freien Willens wie Sie, die die Wahrheit auf der Grundlage der Beweise schätzen und hinter das Gruppendenken in Washington schauen, um über die wahren Gründe für die Handlungen unserer Regierung und unserer Medien zu berichten, die versuchen, uns alle zu täuschen", schrieb zum Beispiel "FreeThinker". "Gesunder Menschenverstand und Integrität sind die Markenzeichen von Robert Parrys Journalismus. Möge es dir bald besser gehen, denn du wirst jetzt mehr gebraucht als je zuvor", schrieb "T.J.". "Wir brauchen eine neue Generation von Reportern, Journalisten, Schriftstellern und jemanden, der immer hartnäckig die Geschichte weiterverfolgt", fügte Tina hinzu. Als jemand, der sich von Anfang an mit dieser Website beschäftigt hat - als Autor, Redakteur und Leser - stimme ich diesen Ansichten zu. Leser sollten versichert sein, dass trotz des Todes meines Vaters alle Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Website weiterhin stark bleibt. In der Tat denke ich, dass jeder, der an diesem Projekt beteiligt ist, die gleiche Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Information ohne Angst oder Gefälligkeit aufrecht erhalten möchte, die Bob und seine Helden wie George Seldes, I.F. Stone und Thomas Paine inspiriert hat. Dieses Engagement zeigt sich in der Beschäftigung meines Vaters mit Geschichten wie den oben genannten, aber auch mit so vielen anderen - einschließlich seiner Untersuchungen über die finanziellen Beziehungen der einflussreichen Washington Times mit dem Vereinigungskirchenkult von Rev. Sun Myung Moon, die Wahrheit hinter den angeblichen Bemühungen der Nixon-Kampagne, die Pariser Friedensgespräche von Präsident Lyndon Johnson mit vietnamesischen Führern 1968 zu sabotieren, die Realität des Chemieangriffs in Syrien 2013 und sogar detaillierte Untersuchungen der Beweise hinter der so genannten "Deflategate"-Kontroverse, die seiner Meinung nach seine Lieblings-Fußballmannschaft, die New England Patriots, ungerecht als Betrüger brandmarkte. Wenn man sich diese journalistischen Errungenschaften ansieht, wird klar, dass es nur wenige Geschichten gibt, die unter Consortiumnews.com's Radar durchgegangen sind, und dass die historische Aufzeichnung dank dieser Website und Bobs altmodischem Ansatz für Journalismus viel vollständiger ist. Aber abgesehen von diesem tiefen Bekenntnis zum unabhängigen Journalismus sollte auch daran erinnert werden, dass Bob letztendlich von einer Sorge um die Zukunft des Lebens auf der Erde motiviert war. Als jemand, der auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges aufwuchs, verstand er die Gefahren, Spannungen und Hysterie außer Kontrolle geraten zu lassen, besonders in einer Welt wie der unseren, die über genügend Atomwaffen verfügt, um das gesamte Leben auf dem Planeten um ein Vielfaches zu vernichten. Während die Vereinigten Staaten den Weg des Neuen Kalten Krieges weitergehen, würde mein Vater sich freuen zu wissen, dass er so engagierte Mitwirkende hat, die es der Website ermöglichen werden, das unverzichtbare Zuhause für den unabhängigen Journalismus zu bleiben, zu dem sie geworden ist, und weiterhin falsche Erzählungen, die unser Überleben bedrohen, zurückzudrängen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Unterstützung. Anstelle von Blumen bittet Bobs Familie Sie, eine steuerlich absetzbare Spende an das Consortium for Independent Journalism zu machen.