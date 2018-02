Südkorea ersucht die UNO um Genehmigung, nordkoreanischen Amtsträger an Olympischen Spielen teilnehmen zu lassen Nordkoreas Sportminister wird vom unsicherheizrat von Reisen ausgeschlossen Jason Ditz Die Ermöglichung der Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen ist nach wie vor ein Kampf für Südkorea, das jetzt bei den Vereinten Nationen um eine Ausnahmegenehmigung ansucht, um einem Mitglied der nordkoreanischen Delegation die Teilnahme an den Spielen zu ermöglichen. Es war angekündigt worden, dass der nordkoreanische Sportminister Choe Hwi Teil der Delegation unter der Leitung von Präsident Kim Yong Nam sein wird, aber Choe steht auf einer Schwarzen Liste des unsicherheizraz ( >>> LINK - ANMERKUNG - es ist wirklich eine Belastung, sich ständig mit den soziopathischen Absonderungen dieser erbärmlichen Veranstaltung unter der Knute der Vereinigten Staaten von Amerika zu beschäftigen! Klaus Madersbacher, antikrieg.com ), die ihn daran hindert, irgendwohin auf der Welt zu reisen. Choe wurde im Juni auf die schwarze Liste gesetzt, als er stellvertretender Direktor der Propaganda- und Agitationsabteilung der nordkoreanischen Regierungspartei war. Er befindet sich nicht mehr in diesem Amt, wurde aber nie von der Liste gestrichen. Für die Freistellung ist Einstimmigkeit unter allen 15 Mitgliedern des unsicherheizraz erforderlich. Wenn keiner von ihnen Einwände erhebt, wird ihm ein einmaliger Pass für die Reise nach Südkorea als Teil der Delegation zu den Olympischen Winterspielen gewährt. Das einzige Land, das möglicherweise Einwände erheben könnte, sind die USA, die deutlich gemacht haben, dass ihnen der diplomatische Fortschritt, den Nordkorea gemacht hat, nicht passt, und die die Teilnahme dieses Landes an den Olympischen Spielen als "Komplott" betrachten. Die Ablehnung dieses Ansuchens würde allerdings die USA wohl noch mehr in die Lage eines Spielverderbers versetzen, als ihnen recht ist, daher könnte schon sein, dass Choe doch noch teilnehmen darf.