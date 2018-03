Religiöse Verfolgungen in der Folge des US-Staatsstreichs in der Ukraine Jelena Rakocevic Als der demokratisch gewählte Präsident der Ukraine Viktor Janukowitsch bei dem blutigen, von den USA unterstützten Staatsstreich vom Februar 2014 gestürzt wurde und die Ukraine sich gegen Russland wandte, war einer der Nutznießer die "anti-russische Kirche" der Ukraine: die Ukrainische Orthodoxe Kirche - Kiewer Patriarchat (UOC-KP). Diese Kirche wurde 1992 von einem ehemaligen Metropoliten des Moskauer Patriarchats, Filaret (Denisenko), gegründet, nachdem er nicht zum Primas der Russisch-Orthodoxen Kirche (ROC) gewählt wurde. Dies veranlasste ihn, sich völlig von der Kirche zu lösen und eine neue Kirche in der Ukraine zu gründen. Später im Jahr 1995, als der gewählte Leiter dieser neuen Kirche starb, erklärte sich Filaret zum Patriarchen der UOC-KP. Heute erlaubt die intensiv anti-russische Regierung der Ukraine, dass der Klerus von Filaret seine Gemeinden bei Überfällen anführt, um die Kontrolle über die Kirchen und andere Einrichtungen der ursprünglichen ukrainisch-orthodoxen Kirche (Moskauer Patriarchat, UOC-MP) zu übernehmen. Darüber hinaus sind Filarets Reden offen feindselig gegenüber den Bewohnern der Donbass-Region im Osten der Ukraine, in der über 90% der Bevölkerung für den gestürzten Präsidenten gestimmt hatten und die sich dann weigerten, das Putschregime zu akzeptieren und somit die Loslösung der Republiken Luhansk und Donetsk erklärten. Eine typische Schlagzeile in der Ukraine in den letzten Jahren zitiert Filaret über den Krieg in Donbass: "Es ist eine Strafe für Gottlosigkeit", so der "heilige Mann": "Heute leiden die Menschen mehr im Osten der Ukraine, nicht im Westen. Warum? Weil es dort viel mehr Atheisten gibt als im Westen. Es ist die Heimat des so genannten Proletariats, der Menschen, die im Atheismus aufgewachsen sind. Wenn sie nicht bereuen und sich Gott zuwenden, wird ihr Leiden weitergehen." Er führt ihr Leid nicht auf die Bomben und Kugeln zurück, die von der Post-Coup-Regierung auf sie zukommen, sondern auf ihre "proletarischen" Neigungen und ihren Mangel an geeignetem religiösem Glauben. Die meisten dieser Menschen, die in der Nähe der ukrainisch-russischen Grenze leben, gehören natürlich traditionell der UOC-MP an, aber Filaret verdammt die Donbass-Bewohner als "Atheisten" und schließt sich damit ganz klar der Regierung an, die sie bombardiert. Eine weitere Schlagzeile aus jüngster Zeit war: Filaret führt einen Aufmarsch von ATO (Militärsoldaten und Freiwillige, die sich im Kampf gegen die Bewohner der Donbass-Region engagieren) an, bei dem er sich offen auf die Seite der Mörder der Bewohner des Donbass stellt. Die UOC-MP, eine selbstverwaltete Kirche in geistlicher Einheit mit dem Moskauer Patriarchen, hält sich dagegen an eine neutrale friedenserhaltende Position zum Donbass-Konflikt. Aus diesem Grund wird der Primas der UOC-MP, Metropolitan Onufriy, von den Kriegstreibern heftig kritisiert, wird aber von den Menschen auf beiden Seiten der Frontlinie weitgehend respektiert. Aus diesem Grund hat seine Vermittlung immer wieder zur Freilassung gefangener Ukrainer beigetragen. Zu seinen Errungenschaften gehört beispielsweise der Tausch im Dezember 2017, bei dem auf seinen Wunsch hin mehr als 200 Gefangene auf beiden Seiten ausgetauscht wurden. Als Gegenleistung für seine Unterstützung der nationalistischen Rhetorik nach dem Staatsstreich bevorzugt die ukrainische Regierung offen das Patriarchat von Kiew, das praktisch eine Kirche der Russland-Hasser ist. Die Behörden wollen die UOC-MP aus der Ukraine verdrängen und eine einzige loyale Kirche auf der Grundlage des Kiewer Patriarchats gründen. Mit dem Einverständnis lokaler Behörden und der Unterstützung nationalistischer Gruppen hat das Kiewer Patriarchat UOC-MP-Kirchen beschlagnahmt, indem es ihren Geistlichen und Anhängern (deren Zahl dreimal so groß ist wie die der UOC-KP) "Nicht-Patriotismus" und "Verrat" vorwirft. Jedoch hat ein solches politisch voreingenommenes und unchristliches Verhalten des UOC-KP-Klerus bisher weitgehend dazu gedient, Gläubige von Kiew's Projekt der "Nationalen Orthodoxen Kirche" abzuschrecken. Präsident Poroschenko demonstriert offen seine neue religiöse Präferenz (bis 2014 war er ein aktiver Anhänger der UOC-MP). Beamte auf verschiedenen Ebenen und in den Medien haben die Leitlinie des Regimes akzeptiert und verbreitet, nach der die UOC-KP die "legitime" Kirche ist, während die UOC-MP der "Agent des Kremls" ist. Im Jahr 2016 schickten Poroschenko und ukrainische Abgeordnete Briefe an den Patriarchen Bartholomäus von Konstantinopel, in denen sie ihn baten, das Kiewer Patriarchat als legitime Kirche anzuerkennen. In den letzten Jahren wurden neue Gesetzesvorlagen eingeführt, die die UOC-MP dazu verpflichten würden, ihren Namen zu ändern und ihre Ernennung von Hierarchien mit dem Staat zu koordinieren, während sie gleichzeitig die Priester der UOC-MP daran hinderten, unter den Gläubigen in den Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden zu predigen. Obwohl es keine formellen Verfahren zur Bestimmung der Kirchenmitgliedschaft in Gemeinden gibt, sind die Kirchen auch verpflichtet, die Bezeichnung zu wechseln, indem sie einfach die Mehrheit der Anhänger einer Kirche für sich beanspruchen. Am 24. Januar 2018 beschuldigte Russlands Außenminister Sergej Lawrow auf der 26. Internationalen Weihnachtskonferenz über Erziehung internationale Organisationen, Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine zu ignorieren: "Die Duldung der Beschlagnahme von Kathedralen der kanonischen ukrainischen orthodoxen Kirche und Gewalt gegen ihre Geistlichen und Gläubigen gehen weiter. Versuche, die Aktivitäten dieser Hauptreligion in der Ukraine einzuschränken und Kirchengemeinden zu spalten, sind im Gange. Wir haben die OSZE, den Europarat, die UNO und die EU aufgefordert, eine konkrete Antwort auf diese illegalen Aktivitäten zu geben. Wir haben bisher keine angemessene Antwort erhalten." Am nächsten Tag brachen Mitglieder der ukrainischen Neonazi-Organisation "C14", die direkte Verbindungen mit dem ukrainischen Geheimdienst SBU unterhält, in die Büros der Nachrichtenagentur der Union Orthodoxer Journalisten in Kiew ein, versuchten, das Zehntenkloster der UOC-MP in Brand zu setzen, malten dann Slogans an die Wände und schnitten einen Informationsstand ab. Die Polizei hat nichts unternommen, um die Eindringlinge zu stoppen. Obwohl eine Untersuchung wegen vorsätzlicher Zerstörung des Klosterbesitzes eingeleitet wurde, wurden die Auswirkungen auf die journalistische Tätigkeit des Klosters ignoriert. Zwei Männer wurden festgenommen, weil sie Sachschäden verursacht hatten und hatten potenziell bis zu 15 Jahre Haftstrafe zu erwarten. Am 27. Januar übte das Gericht sich in Zurückhaltung - zwei Monate Haft oder eine Kaution in Höhe von 66.000 Euro. Es wurde bekannt, dass die Richterin, die den Fall geleitet hat, mit Androhung von Gewalt gegen ihre Familie unter Druck gesetzt wurde. Am 5. Februar wurden die C14-Schläger auf die Fürsprache mehrerer Parlamentarier hin freigelassen. Die C14-Organisation behauptete, dass die Brandstifter durch den Rada-Abgeordneten Igor Lutsenko gerettet wurden und dass der Staatsanwalt darauf bestanden hatte, sie unter Hausarrest zu stellen. Zusätzlich eröffnete am 11. Januar dieses Jahres eine regionale Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen einen UOC-MP-Priester, der sich weigerte, die Regeln der Kirche zu brechen und ein Ritual an einem tragisch verstorbenen Baby durchzuführen, das von einem Priester der UOC-KP getauft worden war. So mischen sich die ukrainischen Behörden - zusätzlich zu ihren dilettantischen Anschuldigungen, Appellen zum Verbot der UOC-MP, zur Gewährung von Präferenzen für das Kiewer Patriarchat und zur Duldung von Räuberangriffen auf Kirchen - auch in die rituellen Aktivitäten ukrainischer religiöser Organisationen ein. Die Regierung in Kiew interveniert im religiösen Bereich auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene, ungeachtet des Gesetzes oder des gesunden Menschenverstands. Die Autoritäten der neuen "Europäischen Ukraine" scheinen sich vom Augsburger Friedensvertrag (1555) leiten zu lassen und halten es für legitim, ihren Vasallen und Untertanen vorzuschreiben, zu welchem Glauben sie bekennen müssen. Außerdem verletzen sie das im Westfälischen Friedensvertrag (1648) verankerte Recht der Angehörigen der "falschen" Konfessionen", sich zu ihrer Religion zu bekennen. Das Prinzip der Augsburger Regelung "cuius regio, eius religio" ("wessen Reich, dessen Religion") wurde bereits im 18. Jahrhundert obsolet, nachdem es eine der Ursachen des Dreißigjährigen interreligiösen Krieges war, der Tod und Verderben nach Europa brachte. Aber es ist jetzt das 21. Jahrhundert, und es gibt internationale Menschenrechtsverträge - zum Beispiel die EU-Richtlinien zur Förderung und zum Schutz der Religions- und Glaubensfreiheit. Die ukrainischen Behörden lehnen jedoch offenbar die moderne demokratische Legalität ab und sagen Europa sogar, dass die Grundsätze des Augsburger Friedens wieder in Kraft treten sollten, wodurch die Religionsfreiheit den Menschen entzogen wird. So fordert beispielsweise Viktor Yelensky, ein Mitglied der Volkspartei, von den europäischen Institutionen, bestimmte "politisierte" Repräsentanzen religiöser Organisationen zu verbieten, insbesondere solche, die die Russisch-Orthodoxe Kirche (ROC) vertreten oder mit ihr verbunden sind. Seine Begründung für den Entzug der Religionsfreiheit ist, dass die ROC ein trojanisches Pferd ist, mit dem die russische Regierung einen "hybriden Krieg" gegen die Ukraine führt und mit dem sie auch versucht, zuerst europäische religiöse und dann politische Organisationen zu beeinflussen. Wenn die neue Ukraine glaubt, dass sie die Geschichte zurückdrehen und religiöse Diskriminierung - und sogar Verfolgung - einleiten kann, dann ist sie völlig irregeführt, wenn sie beabsichtigt, Europa zu beeinflussen, damit es ihrer Führung zurück in das Mittelalter folgt.