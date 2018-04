USA und Alliierte halten die Welt mit Kriegsdrohung in Terrorhaft Finian Cunningham Die Welt zählt also die Stunden, um zu sehen, ob die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Alliierten einen militärischen Angriff auf Syrien starten werden. Wenn dieser Kriegsplan umgesetzt wird, wird der Angriff heftig sein - und die Folgen gravierend, wie Russland diese Woche nachdrücklich gewarnt hat. In der Tat sprechen wir über die sehr reale Gefahr, dass jede von den USA geführte Militäraktion gegen Syrien rasch zu einem regionalen oder gar Weltkrieg eskaliert. Russland hat darauf hingewiesen, dass alle Raketen, die auf seinen Verbündeten Syrien abzielen, abgeschossen und ihre Trägersysteme zerstört werden. Letzteres betrifft zwangsläufig US-Kampfflugzeuge und Marineschiffe. Schon jetzt ist Syrien dabei, in einem größeren Krieg zu explodieren, an dem Russland und der Iran auf der einen Seite und die USA, Großbritannien, Frankreich, Israel und Saudi-Arabien auf der anderen Seite beteiligt sind. Wiederholte tödliche Luftangriffe auf Syrien durch Israel - auch diese Woche - werden kaum verurteilt, selbst wenn iranische Staatsbürger getötet wurden. Die Haltung von Präsident Donald Trump und seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron sowie der britischen Premierministerin Theresa May ist abscheulich. Diese drei Führer drohen mit einer koordinierten Militäraktion gegen Syrien, angeblich wegen eines Chemiewaffenzwischenfalls am vergangenen Wochenende. Sie haben keine Beweise für den angeblichen Vorfall, obwohl der syrische Präsident Bashar al-Assad und seine russischen und iranischen Verbündeten in bombastischen Erklärungen beschuldigt wurden. Manchmal geben die westlichen Führer sogar zu, dass sie keine Beweise haben, und sagen "falls bestätigt", um ihre Verurteilungen zu qualifizieren. Aber ohne Beweise kündigen die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich und Frankreich Vorbereitungen für den Angriff auf Syrien an. Das ist typisch für die generelle Herabwürdigung des Völkerrechts durch diese drei arroganten Mächte. Der Skripal-Giftfall in Großbritannien ist ein besonderes Beispiel dafür, wie Vorverurteilung und die Mißachtung eines ordentlichen Rechtsverfahrens zu einer Selbstverständlichkeit in diesem Bereich geworden sind. Die Kriegsdrohungen gegen Syrien werden bereits ausgesprochen, bevor Inspektoren der UNO-Mitgliedsorganisation für das Verbot chemischer Waffen - übrigens auf Ersuchen der syrischen Regierung und Russlands - nach Syrien eingereist sind, um eine Untersuchung des angeblichen chemischen Angriffs in Ost-Ghouta am 7. April durchzuführen. Darüber hinaus gibt es plausible Gründe und Beweise dafür, dass es sich bei dem angeblichen Vorfall tatsächlich um eine Provokation unter falscher Flagge handelte, die von den vom Westen unterstützten Kämpfern gerade zum Zweck der Schaffung eines Vorwandes für eine militärische Intervention von außen inszeniert wurde. Somit haben Präsident Trump und seine NATO-Verbündeten keinerlei Rechtsgrundlage für einen Militärschlag gegen Syrien. Es ist völlig kriminell, was sie vorschlagen. Nikki Haley, die unerträglich ignorante amerikanische Botschafterin bei der UNO, erklärte diese Woche, dass sich ihr Land das Recht vorbehält, Syrien militärisch zu attackieren - mit oder ohne Mandat des Sicherheitsrates. Das ist gleichbedeutend mit der Verkündung eines Vorrechts auf Gesetzlosigkeit und unbegrenzte Aggression. Die USA und ihre Verbündeten missachten das Internationale Recht, um offen das höchste Kriegsverbrechen der Aggression zu begehen. Zu dem obszönen Spektakel kommt noch die eklatante Zweckdienlichkeit für die drei westlichen Führer hinzu. Trump wird mit ernsten Anschuldigungen angegriffen, Affären mit einem Pornostar und einem Playboy-Model gehabt zu haben. Der Präsident kämpft um sein politisches Überleben wegen angeblicher Korruption und Schmiergeldzahlungen an seine Ankläger, die behaupten, mit Trump verhandelt zu haben. Britanniens Theresa May steht vor dem Zusammenbruch ihrer Regierung wegen des Brexit-Debakels, das ihr Land auseinanderreißt angesichts der immensen wirtschaftlichen Unsicherheit, nachdem es im nächsten Jahr die Europäische Union verlässt. Darüber hinaus hatte die Skripal-Vergiftungsaffäre einen Bumerangeffekt und zeigte auf, dass britische Kabinettsminister beim Lügen bei Anschuldigungen gegen Russland in einem angeblichen Attentatsplan gegen einen ehemaligen russischen Spion in England im vergangenen Monat erwischt wurden. Britische Wissenschaftler geben neuerdings zu, dass sie die russische Herkunft des angeblichen Nervengiftes nicht bestätigt haben, obwohl Minister früher behaupteten, sie hätten es bestätigt. Auch die Skripal-Affäre beginnt wie ein alberner britischer Propaganda-Gag auszusehen, der in Wahrheit eher einem Fall von Entführung durch die Behörden Ihrer Majestät ähnelt. Was Frankreichs Macron betrifft, so ist seine Präsidentschaft erschüttert von landesweiten Streiks gegen seine Pläne, die Arbeitnehmerrechte zu unterlaufen. Macron ist so verzweifelt, sein politisches und wirtschaftliches Elend zu retten, dass er diese Woche schamlos dem saudischen Kronprinzen einen Besuch abstattete, um mehr Waffengeschäfte im Wert von mehreren Milliarden Euro anzubahnen. Die Trommeln des Krieges über Syrien zu schlagen ist Musik in den Ohren der saudischen Herrscher, und Macron schlägt wütend mit, um sich einzuschmeicheln. Trump, May und Macron - drei politisch angeschlagene Führer - drängen auf einen Krieg in Syrien aus durchsichtiger Berechnung. Ohne jeglichen Beweis, der ihre Aggression rechtfertigt, und ungeachtet der schwerwiegenden Folgen eines Weltkriegs. Die Dreistigkeit ist umwerfend. Erst vor 15 Jahren haben die Vereinigten Staaten von Amerika und das Vereinigte Königreich einen Krieg gegen den Irak begonnen, der auf Lügen über nicht existierende Massenvernichtungswaffen basiert. Etwa eine Million Menschenleben wurden durch diese amerikanische und britische Aggression zerstört. Washington, London und Paris unterstützen derzeit einen Völkermordkrieg Saudi-Arabiens gegen den Jemen, wo Millionen von Kindern aufgrund einer Blockade des Landes hungern. Unterdessen sind die USA und ihre Verbündeten stillschweigend mitschuldig, wenn israelische Militärscharfschützen auf unbewaffnete Palästinenser schießen, die gegen die illegale Besetzung protestieren. Und die Israelis veröffentlichen Videos, in denen sie ihre kaltblütige Mordserie feiern. Syrien wurde aus einem siebenjährigen verdeckten Krieg für einen Regimewechsel gerettet, der von Washington, London und Paris sowie Saudi-Arabien und Israel und anderen organisiert und unterstützt wurde. Es war die militärische Intervention Russlands und des Iran, die die terroristischen Stellvertreter, die den Krieg für Washington und seine Komplizen führten, entscheidend besiegte. Und jetzt haben wir die westlichen Terror-Sponsoren selbst, die damit drohen, Syrien anzugreifen. Natürlich ist das Verhalten von Washington, London und Paris kriminell, wenn sie ihre militärische Aggression gegen Syrien in den nächsten Tagen fortsetzen. Aber selbst wenn diese westlichen Kriegshetzer ihre Drohungen, Syrien anzugreifen, nicht wahr machen, ist es immer noch unerträglich, dass sie solche Drohungen aussprechen. Die Aufstachelung zu Krieg und Erpressung mit dem Einsatz militärischer Gewalt ist an sich schon ein Kriegsverbrechen. Washington, London und Paris halten die Welt mit ihrem mutwilligen selbst angemaßten Recht, Gewalt anzuwenden, in völliger Missachtung des Internationalen Rechts gefangen. Diese drei Westmächte betreiben staatlich geförderten Terrorismus gegen die ganze Welt, indem sie den Planeten an den Rand eines totalen Krieges drängen. Es scheint nicht viele Möglichkeiten zu geben, die schreckliche Situation zu korrigieren. Vielleicht bricht tatsächlich ein Krieg aus, und Russland und seine Verbündeten verpassen den arroganten US-geführten Streitkräften eine militärische Niederlage. Oder vielleicht erkennen die Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten Königreich und in Frankreich endlich die kriegstreiberischen Führer, die sie in ihrer Mitte haben, und erheben sich, um diese zu stürzen.