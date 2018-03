Endlich ein paar gute Neuigkeiten Paul Craig Roberts Washingtons grundlose Anhebung der Spannungen mit Russland, die wir seit vielen Jahren erleben, ist so leichtsinnig und unverantwortlich, dass wir eine gewisse Erleichterung von der Depression des Ganzen brauchen. Vielleicht greife ich nach Strohhalmen, aber hier sind einige hoffnungsvolle Entwicklungen: - Michael Goodwin, der leitende politische Kolumnist der New York Post und ehemaliger Bürochef der New York Times, hat die New York Times und die Washington Post für die Zerstörung journalistischer Standards in den Vereinigten Staaten verantwortlich gemacht. ( >>> LINK ) - James Kallstrom, ein stellvertretender Direktor des FBI, erzählte Fox News, dass hochrangige Leute in der gesamten US-Regierung einen Plan koordinierten, um Hillary Clinton dabei zu helfen, eine Anklage zu vermeiden: "Ich denke, dass wir reichlich über Tatsachen verfügen, die uns während der letzten eineinhalb Jahre aufgedeckt wurden, dass hochrangige Leute in der Regierung, nicht nur im FBI, hochrangige Leute einen Plan hatten, um eine Anklage gegen Hillary Clinton abzuwenden. "Ich denke, es geht bis ganz nach oben. Und es geht um diese ganze [Russiagate]-Strategie - sie hätten gewonnen, niemand hätte irgendetwas von diesem Zeug gewusst, und sie haben gerade die Geheimdienstgemeinschaft entfesselt. Sieh dir die Enthüllungen an. Davon haben wir noch nichts gehört. Sieh dir an, wie sie die Rechte all dieser amerikanischen Bürger verletzt haben." Kallstrom nennt weiter Namen ( >>> LINK ) Senator Rand Paul schwört, die Ernennungen von Mike Pompeo und Gina Haspel zum Außenminister / Direktorin der CIA zu blockieren. Lesen und freuen Sie sich ( >>> LINK ). Es ist möglich, dass die Entlassung des stellvertretenden FBI-Direktors McCabe die von der CIA, dem FBI, dem Justiz- und Außenministerium, Hillary Clinton und dem Democratic National Committee betriebene Verschwörung für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, um Hillarys Verbrechen zu vertuschen und Donald Trump fälschlicherweise der Verschwörung mit dem russischen Präsidenten Putin zum Diebstahl der US-Präsidentschaftswahlen zu beschuldigen. Wenn Trump nicht kneift, ist es möglich, Brennan, Comey, McCabe, Hillary und viele andere wegen ihres ungeheuerlichen und tollkühnen Angriffs auf amerikanische Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ins Gefängnis zu stecken. Diese Verfolgungen würden die Macht des geheimen Staatssicherheitsstaates brechen und es Trump ermöglichen, zu seinem Wahlversprechen zurückzukehren, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren. Wenn diese Beziehungen nicht normalisiert werden, wird Krieg das Ergebnis sein. Aber zumindest gibt es jetzt eine Chance. Der britische Botschafter Craig Murray hat die Täuschung der äußerst korrupten britischen Regierung in ihrer falschen Behauptung, dass die russische Regierung ein Nervengift benutzt hat, um zwei Menschen auf einer Bank in England zu vergiften, erfolgreich aufgedeckt. Die Wissenschaftler der britischen Regierung haben weitaus mehr Integrität als die britische Regierung und haben sich entschieden geweigert, die Behauptung der Regierung über den Nervenwirkstoff zu bestätigen. Dies zwang die korrupte May-Regierung, die Formulierung "eines von Russland entwickelten Typs" zu verwenden. ( >>> LINK ) Botschafter Murray fährt fort mit der Feststellung, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Russland jemals ein solches Nervengift entwickelt hat und dass die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) kein solches Mittel gefunden hat, als sie die Vernichtung russischer Chemiewaffen überwachte und verifizierte. Botschafter Murray berichtet, dass die einzige bekannte Synthese dessen, was "Novichok" genannt wird, im Jahr 2016 durch den Iran in Zusammenarbeit mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen erfolgte, um zu testen, ob Formeln, die vor vielen Jahren in einem Buch veröffentlicht wurden, tatsächlich einen solchen Wirkstoff produzieren können. Botschafter Murray entlarvt die völlig korrupten Sudelmedien, die die westlichen Medien ausmachen, weil sie die korrupte britische Regierung nie ein einziges Mal nach deren Ausweichphrase gefragt haben - "von einem Typus, der von Russland entwickelt wurde" - und nach ihren Bemühungen, ihn mit Verleumdung und Beleidigungen zum Schweigen zu bringen. So wichtig Botschafter Murrays sachlich unbestrittene Befunde auch sind, der Hauptpunkt ist, dass kein Labor über irgendeinen Befund berichtet hat, dass ein solches Nervengift bei Skirpal und seiner Tochter verwendet wurde. Wir wissen nicht einmal, ob ein Angriff auf Skirpal stattgefunden hat. Die korrupte britische Regierung hat keine Beweise für einen Angriff und keine Beweise für ein Nervengift geliefert. Was ist der wahre Grund für die völlig offenkundigen, unverhohlenen Lügen der britischen Regierung? Was ist der wahre Grund für das völlige Versagen der Medien, ein angebliches Ereignis zu untersuchen und zu berichten? Wie viel mehr Beweise braucht die Welt, dass die westlichen Medien nichts anderes sind als eine Sammlung von Lügnern ohne jegliche Integrität, die als Propagandaministerium für nicht deklarierte Regierungsagenden dienen? Die Skirpal-Affäre ist der letzte Nagel im Sarg der westlichen Medien.