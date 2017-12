Das ist die Politik der Europäischen Union, die offenbar von bestimmten Interessengruppen gelenkt wird und sich aufführt wie die Vereinigte Kolonialverwaltung der europäischen Ex-Kolonialmächte. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

Regierungsvertreter: Saudis drängten libanesischen Ministerpräsidenten zum Rücktritt Saudis hofften, dass Hariris Resignation Anti-Hezbollah-Proteste anheizen würde Jason Ditz Zurück im Libanon und zurück in seinem Amt, gibt es nach wie vor erhebliche Spekulationen über den Besuch von Premierminister Saad Hariri im November in Saudi-Arabien, seinen schockierenden Rücktritt und die anschließende Reise nach Frankreich, bevor er wieder in den Libanon zurückkehren konnte. Neue Berichte über den zeitlichen Ablauf scheinen libanesische offizielle Spekulationen zu der Zeit zu unterstützen, dass Hariri von den Saudis "gefangen genommen" und gezwungen wurde, eine vorab geschriebene Rücktrittsrede zu verlesen. Die neuen Berichte, die eine Reihe ungenannter libanesischer und westlicher Beamter zitieren, bieten ebenfalls neue Einblicke. Der Plan war aus der saudischen Perspektive, Massen-Anti-Hezbollah-Demonstrationen im Libanon anzuheizen, wozu Hariris Rede die Hisbollah für sein Ausscheiden aus dem Amt verantwortlich machte. Die Demonstrationen fanden jedoch nie statt, da libanesische Regierungsvertreter Hariris Rücktritt ablehnten und verärgert die Saudis aufforderten, ihn zurückzugeben. Hinzu kommt, dass die USA und andere westliche Länder anscheinend Wind davon bekamen, was passierte, und die Saudis für die Destabilisierung des Libanon tadelten, was schließlich damit endete, dass die Saudis Hariri widerstrebend nach Frankreich und schließlich zurück in den Libanon ließen, wo er seinen Rücktritt rückgängig machte. Interessanterweise hat Hariri es weiterhin vermieden, über die Geschehnisse in Saudi-Arabien zu sprechen, einschließlich der Gefangennahme am Flughafen und der Abschottung durch saudische Streitkräfte. Die Privatunternehmen seiner Familie sind jedoch stark mit Saudi-Arabien verbunden, und es kann sein, dass er sich nicht auf einen Kampf einlassen will, nachdem er sich bereits davor gedrückt hat, sich aus dem Amt drängen zu lassen.