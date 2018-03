Netanyahu sagt, dass er den US-Friedensplan noch nicht gesehen hat Sagt, dass die Gespräche mit Trump sich fast ausschließlich auf den Iran konzentrierten Jason Ditz Nach einem Treffen mit Präsident Trump informierte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu die Journalisten, dass er den US-Friedensplan noch nicht gesehen habe, ja dass ihm noch nicht einmal ein Zeitplan bekanntgegeben worden sei, wann ein solcher Plan von den Vereinigten Staaten von Amerika herausgegeben werden könne. Nicht, dass es dem israelischen Ministerpräsidenten etwas auszumachen schien. Tatsächlich deutete er an, dass das Thema Palästina kaum angesprochen wurde, mit weniger als 15 Minuten Diskussion zu diesem Thema, während der Rest des Treffens sich ausschließlich auf den Iran konzentrierte. Netanyahu schien mit der Vorstellung, dass Friedensgespräche auf jeden Fall nicht stattfinden werden, recht zufrieden zu sein, indem er sagte, dass die Palästinenser "versuchen, vor Verhandlungen davonzulaufen". Palästinensische Amtsträger haben die Frage gestellt, ob die USA in solchen Gesprächen ein Schiedsrichter sein können, nachdem Präsident Trump die umstrittene Stadt Jerusalem zur Hauptstadt Israels erklärt hat. Die rechtsextreme israelische Regierung kann also auf die Erzählung zurückkommen, dass sie wirklich Frieden wollte, wenn ein solcher überhaupt möglich sei, in dem Wissen, dass sie sich wahrscheinlich nicht aus plötzlichen Gesprächsangeboten herausreden muss. Netanyahu versicherte Präsident Trump, dass er "keinen Wunsch habe, die Palästinenser zu regieren und jeden Wunsch nach Kontrolle", wenn er von Reportern über die palästinensische Staatlichkeit gefragt wird. Das ist ein Umweg, um zu sagen, dass die Palästinenser keinen Staat haben werden, aber sie werden auch keinen gleichwertigen Schutz unter der israelischen Regierung erhalten, wobei die Kontrolle über die Region und die besetzten Personen einfach ein ständiges Ziel bleibt.