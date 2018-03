Was sind die Kosten 15 Jahre nach der Irak-Invasion? Wir geben 32 Millionen Dollar pro Stunde für Kriege aus, die während der Bush-Administration begonnen wurden Stephanie Savell In diesen März fiel der 15. Jahrestag der von den Vereinigten Staaten von Amerika geführten Invasion im Irak. Präsident George W. Bush und seine Berater gründeten 2003 ihre Argumente für den Krieg auf die Idee, dass Saddam Hussein, der damalige Diktator des Irak, Massenvernichtungswaffen besaß - Waffen, die nie gefunden wurden. Doch all diese Jahre später geht Bushs "Weltweiter Krieg gegen den Terrorismus" weiter - im Irak und in vielen anderen Ländern. Es ist ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was dieser Krieg - der längste in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika - Amerikaner und andere auf der ganzen Welt gekostet hat. Erstens, die wirtschaftlichen Kosten: Nach Schätzungen des Costs of War-Projekts am Watson Institute for International and Public Affairs der Brown University hat der Krieg gegen den Terror die Amerikaner seit 2001, als die USA in Afghanistan einmarschierten, unglaubliche 5,6 Billionen Dollar gekostet. 5,6 Billionen Dollar. Diese Zahl beinhaltet nicht nur den Kriegsfonds des Pentagons, sondern auch zukünftige Verpflichtungen wie die Sozialfürsorge für eine ständig wachsende Zahl von Veteranen nach dem 11. September. Für die meisten von uns ist es schwer, eine so große Zahl zu begreifen. Es bedeutet, dass die Amerikaner $32 Million pro Stunde ausgeben, entsprechend einem Kostenzähler des nationale Priorität-Projekts am Institut für Politik-Studien. Anders ausgedrückt: Seit 2001 hat jeder amerikanische Steuerzahler fast 24.000 Dollar für die Kriege ausgegeben - das entspricht der durchschnittlichen Anzahlung für ein Haus, einem neuen Honda-Accord oder einem Jahr an einer öffentlichen Universität. So verblüffend diese Zahlen auch sind, die Haushaltskosten verblassen im Vergleich zum menschlichen Tribut. Ab 2015, als das Costs of War-Projekt seine neuesten Ergebnisse lieferte, waren bis zu 165.000 irakische Zivilisten als direkte Folge des US-Krieges gestorben, plus etwa 8.000 US-Soldaten und militärische Auftragnehmer im Irak. Diese Zahlen sind nur weiter gestiegen. Bis zu 6.000 Zivilisten wurden durch US-geführte Angriffe im Irak und in Syrien im Jahr 2017 getötet -- mehr Zivilisten als in jedem anderen Jahr, laut der Überwachungsgruppe AirWars. Zusätzlich zu diesen direkten Todesfällen sind im Irak mindestens viermal so viele Menschen an den Nebenwirkungen des Krieges wie Unterernährung, Umweltzerstörung und verschlechterter Infrastruktur gestorben. Seit der Invasion 2003 beispielsweise ist die irakische Gesundheitsversorgung eingebrochen - Krankenhäuser und Kliniken wurden bombardiert, die Versorgung mit Medikamenten und Strom ist gefährdet und Tausende von Ärzten und medizinischem Personal sind aus dem Land geflohen. Unterdessen breitet sich der Krieg weiter aus, nicht mehr nur in Afghanistan, Irak oder Syrien, wie viele Amerikaner denken. Tatsächlich eskaliert das US-Militär ein schattenhaftes Netz von Anti-Terror-Operationen auf der ganzen Welt - in mindestens 76 Ländern oder 40 Prozent der Länder der Erde. Letzten Oktober gaben Nachrichten über vier Green Berets, die von einer mit dem Islamischen Staat verbundenen Gruppe im westafrikanischen Staat Niger getötet wurden, den Amerikanern einen Eindruck davon, wie breit angelegt dieses Netzwerk ist. Und damit einher gehen die verheerenden Folgen des Militarismus für die Menschen in diesen Ländern. Wir müssen uns fragen: Sind diese erstaunlichen Kosten es wert? Erreichen die Vereinigten Staaten von Amerika damit etwas, das ihrem Ziel, die globale terroristische Bedrohung zu verringern, nahe kommt? Die Antwort ist, in aller Deutlichkeit, nein. Die Aktivitäten der USA im Irak und im Nahen Osten haben nur zu größeren politischen Turbulenzen und Unruhen geführt. Die von den USA geführte Koalition wird nicht als befreiende Kraft, sondern als Aggressor gesehen. Dies hat die Rekrutierung von Aufständischen angekurbelt, und es gibt jetzt mehr terroristische Gruppen im Nahen Osten als je zuvor. Bis sich ein breiter Teil der amerikanischen Öffentlichkeit dafür einsetzt, den Krieg gegen den Terror zu beenden, werden diese explodierenden Kosten - wirtschaftliche, menschliche, soziale und politische - einfach weiter steigen.