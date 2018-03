Auf Geheiß der NATO kündigt die EU neue Vorschriften für "Militär-Standard"-Brückengrößen an Plan will schnellere Truppenbewegungen in ganz Europa ermöglichen Jason Ditz Angesichts des starken Drucks der NATO stimmte die Europäische Union am Mittwoch einem neuen Plan zu, der darauf abzielt, die Größe und Dauerhaftigkeit von Brücken und Tunneln in der gesamten Union zu vereinheitlichen. Dies soll für militärische Zwecke geschehen. Derzeit gibt es für jedes der 28 EU-Länder eigene Brückenregelungen. Die EU beabsichtigt, ein neues Regelwerk über die bestehenden hinaus zu erlassen, um die Durchführung massiver Truppenbewegungen auf dem gesamten Kontinent zu erleichtern. Das ist das neueste Beispiel einer gemeinsamen Auffassung in der neuen Umgebung des Kalten Krieges, dass Militärs aus Westeuropa über den Kontinent rasen müssen, um einen großen Bodenkrieg mit dem russischen Militär zu führen. Einige der EU-Länder haben keine riesigen Sammlungen von militärischen Brücken, die so konzipiert sind, dass Panzerkolonnen für den 3. Weltkrieg über sie hinwegrasen können, und das scheint die Quelle dieser neuen Vorschriften zu sein, die einigen EU-Ländern neue Kosten auferlegen, die den neuen, von der NATO vorgeschriebenen Spezifikationen nicht gerecht werden.