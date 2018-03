Der Wandel kommt Robert C. Koehler Die Aufschreie des Verlustes und der Seelenqual werden endlich öffentlich. Eine Million junge Menschen haben sich der Wahrheit bemächtigt: "Die Hälfte meiner 7. Klasse war von Waffengewalt betroffen. Meinem eigenen Bruder wurde in den Kopf geschossen. Ich habe es satt, dass man mich bittet, mich zu beruhigen und still zu sein." Die Geschichten gingen weiter und weiter, Sprecher für Sprecher. Wir marschierten am letzten Samstag für unser Leben. Ich gehörte zu den Tausenden von Menschen, die einen bitterkalten Morgen in Chicago aushielten, um Teil dieser aufkommenden Bewegung zu sein, dieses Ausbruchs von Wut, Hoffnung und Heilung. Die Gewalt in den Vereinigten Staaten von Amerika ist außer Kontrolle. Sie hat das Leben ihrer eigenen Kinder in den Krallen. Sie ist ein schreckliches Symptom ... einer Gesellschaft, die auf Angst basiert, auf einer politischen Struktur, die dem Krieg gewidmet ist. Etwas muss sich ändern. Die Demonstration in Chicago war eine von mehr als 800 Demonstrationen in den USA und auf der ganzen Welt. In Washington, D.C., wo sich möglicherweise bis zu 800.000 Menschen dem Ruf nach Veränderung anschlossen, las Emma Gonzalez - eine Schülerin der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida - die Namen der 17 Menschen vor, die letzten Monat an ihrer Schule erschossen und getötet wurden, dann stand sie sechs Minuten und 20 Sekunden lang in mutiger Stille: die Dauer der Mordaktion des Schützen. Momente wie diese übersteigen die Rhetorik. Das Leben der Menschen ist wichtig. Ihre Morde lassen sich nicht auf Statistiken reduzieren und lediglich beiseite legen. Die Schreie der Qualen auf diesem Planeten, für all die Leben, die unnötig verkürzt wurden, werden so lange nachhallen wie nötig: bis die Politik dieses Landes den Willen und das Bewusstsein und das Leiden seiner Menschen einholt. Im Mittelpunkt stehen derzeit strengere Vorschriften zur Waffenkontrolle, wie etwa das Verbot des Verkaufs von Sturmgewehren. Und drei Tage nach den Märschen veröffentlichte der pensionierte Richter des Obersten Gerichtshofs John Paul Stevens (kein Jugendlicher) in der New York Times einen Kommentar, in dem er, mein Gott, zur Aufhebung des zweiten Verfassungszusatzes aufrief, den er "ein Relikt des 18. Jahrhunderts" nannte. Die Märsche, schrieb er, "zeigen die breite öffentliche Unterstützung für eine Gesetzgebung, um das Risiko von Massenmorden an Schulkindern und anderen in unserer Gesellschaft zu minimieren". Ich möchte hinzufügen, dass sie noch viel mehr verraten: öffentliche Unterstützung, öffentliche Forderung nach einer Gesellschaft, die das Leben schätzt. Das ist keine einfache Forderung. Sie ist ungeheuer komplex und treibt die öffentliche Ordnung weit über den derzeitigen Status quo hinaus, der mit einem Militärbudget von fast einer Billion Dollar, endlos wachsenden Kriegen auf der ganzen Welt und, äh, Atomwaffen völlig in Ordnung ist. Diese entstehende Bewegung muss sich mit dem gesamten Spektrum der Gewalt auseinandersetzen. Wie Pfarrer John Dear es ausdrückte: "Das bedeutet, Waffengewalt zu beenden - aber auch Rassismus und Masseneinkerkerung, aber auch Hinrichtungen, Drohnenangriffe und Billionen, die für den Krieg ausgegeben werden, und damit auch die laufenden US-Bombenangriffe und Kriege und die Entwicklung und Bedrohung durch Atomwaffen, und unsere tödlich sündige Gier der Konzerne und natürlich die Zerstörung der Umwelt und all der Kreaturen". Das Wort, das alles zusammenhält, ist: Entmenschlichung Die Fähigkeit, bestimmte Menschen zu entmenschlichen - wegen ihrer Rasse, ihrer Nationalität, ihres Geschlechts, ihrer Politik, des Ortes, an dem sie arbeiten oder lernen - hat kein Ende. Wenn ein Massenmörder es tut, nennt man das Geisteskrankheit. Wenn ein Soldat oder Polizist oder der Präsident es tut, nennt man das nationale Sicherheit. "Wie", fragte Stephanie Van Hook, Geschäftsführerin des Metta Center for Nonviolence, "kann man die Menschlichkeit des anderen vergessen und was sagt uns das darüber, wer wir wirklich sind?" "Für einen Einblick in diese Fragen könnten wir zunächst die grundlegende Dynamik der Konflikteskalation erforschen ... Konflikte eskalieren - das heißt, sie bewegen sich zunehmend in Richtung Gewalt - je nach Grad der Entmenschlichung der Situation", schreibt sie und fasst einen Punkt zusammen, den Michael Nagler in seinem Buch The Nonviolence Handbook: A Guide for Practical Action (Das Handbuch der Gewaltlosigkeit: eine Anleitung für praktisches Handeln) formuliert hat. "Gewalt, mit anderen Worten, kommt nicht ohne Entmenschlichung vor." Ich glaube, diese Einsicht ist der Kern dessen, worum es beim Marsch für unser Leben geht. Waffenbestimmungen, sogar die Aufhebung des zweiten Verfassungszusatzes, sind Verbände über der Wunde. Die ungebremste Kraft hinter der nationalen Mordrate ist die Entmenschlichung, und während diese Bewegung wächst, muss sie - und wird sie - der institutionellen Entmenschlichung direkt in die Augen schauen. Lassen Sie mich kurz auf den Marsch in Chicago am vergangenen Wochenende zurückkommen. Wie bei anderen jüngsten Märschen - andere Manifestationen des nationalen Aufruhrs - war die Präsenz von kreativer Zeichensetzung nicht zu übersehen. Diese Zeichen spiegeln nicht nur die vorgegebenen aktuellen Parolen wider, sondern vor allem die tief sitzenden Frustrationen und Ängste der Teilnehmer, die in der Öffentlichkeit Beachtung finden. Einige waren herzzerreißend persönlich: Bin ich der Nächste? Meine Empörung passt nicht auf dieses Schild Würdest du lieber deine Waffen aufgeben oder deine Kinder begraben? Andere waren schonungslos politisch: Das Einzige, was einfacher zu kaufen ist als eine Waffe, ist ein GOP-Kandidat (GOP = Republikanische Partei) Schnappt sie euch bei den Halbzeitwahlen Das hier war mein Favorit: Ich kann in 10 Jahren wählen. Der Wandel kommt.