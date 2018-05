Westliche Führer haben die Palästinenser vor 70 Jahren verraten. Es weist nichts darauf hin, dass sich das ändern wird Israel hat eine unehrliche Gegenerzählung erfunden, die die Historiker, die die Archive von der Nakba durchkämmen, hochgehen lassen haben Jonathan Cook Am Dienstag gedenken die Palästinenser des Jahrestages der Nakba, der Katastrophe, ihrer Massenvertreibung und Enteignung vor 70 Jahren, als der neue Staat Israel auf den Ruinen ihres Heimatlandes errichtet wurde. Infolgedessen wurden die meisten Palästinenser zu Flüchtlingen, denen Israel das Recht auf Rückkehr in ihre Heimat verweigerte. Israel ist nervös, weil viele Zehntausende in dieser Woche in den besetzten Gebieten gegen die jahrzehntelange Weigerung protestieren, seine unterdrückerische Herrschaft wiedergutzumachen oder zu beenden. Der Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem, einer Stadt unter kriegerischer Besatzung, hat nur palästinensische Unruhen entfacht - und das Gefühl, dass sich der Westen immer noch zu ihrer Enteignung verschwört. Der erwartete Schwerpunkt der Proteste ist Gaza, wo sich seit Ende März jeden Freitag unbewaffnete Palästinenser an dem Zaun, der zwei Millionen von ihnen einsperrt, versammeln. Für ihre Probleme wurden sie mit einem Hagel von scharfer Munition, Gummigeschossen und Tränengaswolken konfrontiert. Dutzende wurden getötet und viele hundert weitere verstümmelt, darunter auch Kinder. Aber seit mehr als einem Monat arbeitet Israel daran, die westlichen Wahrnehmungen der Proteste auf eine Weise zu managen, die den Zorn der Palästinenser diskreditieren soll. In einer Botschaft, die von einigen westlichen Zuhörern nur allzu gerne angenommen wird, hat Israel die Proteste als "Sicherheitsbedrohung" dargestellt. Israelische Beamte haben sogar vor dem Obersten Gerichtshof des Landes argumentiert, dass den Demonstranten jegliche Rechte fehlen - dass Armeescharfschützen berechtigt sind, sie zu erschießen, selbst wenn sie keiner Gefahr ausgesetzt sind - weil Israel sich angeblich in einem "Kriegszustand" mit Gaza befindet und sich verteidigt. Viele Amerikaner und Europäer, die über einen Zustrom von "Wirtschaftsmigranten" in ihre eigenen Länder besorgt sind, haben Verständnis für Israels Anliegen - und sein Handeln. Bis jetzt war die große Mehrheit der Demonstranten in Gaza friedlich und versuchte nicht, den Zaun zu durchbrechen. Aber Israel behauptet, dass die Hamas die Proteste dieser Woche in Gaza ausnutzen wird, um die Palästinenser zu ermutigen, den Zaun zu stürmen. Die Folge ist, dass die Demonstranten eine "Grenze" überschreiten und illegal nach Israel "einreisen" werden. Die Wahrheit ist etwas anderes. Es gibt keine Grenze, weil es keinen palästinensischen Staat gibt. Dafür hat Israel gesorgt. Palästinenser leben unter Besatzung, wobei Israel jeden Aspekt ihres Lebens kontrolliert. In Gaza sind sogar die Luft und das Meer die Domäne Israels. Inzwischen ist das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in ihr ehemaliges Land - jetzt in Israel - völkerrechtlich anerkannt. Nichtsdestotrotz hat Israel seit der Nakba eine unehrliche Gegenerzählung erfunden, Mythen, die Historiker, die die Archive durchkämmen, langsam hochgehen haben lassen. Die Behauptung, dass die arabischen Führer den 750.000 palästinensischen Flüchtlingen 1948 sagten, sie sollten fliehen, wurde tatsächlich von Israels Gründervater David Ben Gurion erfunden. Er hoffte, dass es den Druck der USA auf Israel ablenken würde, seinen Verpflichtungen nachzukommen, die Flüchtlinge zurückkehren zu lassen. Selbst wenn die Flüchtlinge in der Hitze des Gefechts gegangen wären, anstatt auf ihre Ausweisung zu warten, wäre es nicht gerechtfertigt gewesen, ihnen ein Recht auf Rückkehr zu verweigern, wenn die Kämpfe beendet waren. Es war diese Verweigerung, die die Flucht in eine ethnische Säuberung verwandelte. Laut einem anderen Mythos, der von den Aufzeichnungen nicht unterstützt wird, soll Ben Gurion an die Flüchtlinge appelliert haben, zurückzukommen. In Wahrheit definierte Israel Palästinenser, die versuchten, in ihr Land zurückzukehren, als "Eindringlinge". Das berechtigte die israelischen Sicherheitsbeamten, sie sofort zu erschießen - in einer Art Abschreckungspolitik. Sieben Jahrzehnte später hat sich nicht viel verändert. Ein Großteil der heutigen Bevölkerung von Gaza stammt von Flüchtlingen ab, die 1948 in die Enklave getrieben wurden. Seitdem sind sie wie Vieh eingesperrt. Deshalb finden die aktuellen Proteste der Palästinenser unter dem Banner des Rückkehrmarsches statt. Seit Jahrzehnten verweigert Israel den Palästinensern nicht nur die Aussicht auf einen Minimalstaat. Sie hat palästinensische Gebiete in eine Reihe von Ghettos zerlegt - und im Fall von Gaza 12 Jahre lang blockiert und in eine humanitäre Katastrophe getrieben. Trotzdem will Israel, dass die Welt Gaza als einen embryonalen palästinensischen Staat betrachtet, der angeblich 2005 von der Besatzung befreit wurde, als Israel mehrere tausend jüdische Siedler abzog. Auch diese Erzählung wurde nur zur Täuschung erstellt. Die Hamas durfte nie Gaza regieren, ebenso wenig wie die Palästinensische Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas das Westjordanland regiert. Aber wie die Ereignisse der Nakba hat Israel die Demonstranten als "Eindringlinge" dargestellt, eine Erzählung, die die meisten Beobachter seltsam gleichgültig gegenüber dem Schicksal der palästinensischen Jugend gelassen hat, die für ihre Freiheit demonstriert. Wieder einmal sollen Hinrichtungen, die angeblich von der israelischen Armee in Selbstverteidigung durchgeführt werden, die Palästinenser davon abhalten, ihre Rechte einzufordern. Israel verteidigt nicht seine Grenzen, sondern die Mauern der Käfige, die es gebaut hat, um den anhaltenden Diebstahl palästinensischen Landes zu sichern und das jüdische Privileg zu bewahren. Im Westjordanland zieht sich das Gefängnis von Tag zu Tag zusammen, da jüdische Siedler und die israelische Armee immer mehr Land stehlen. Im Fall von Gaza kann das Gefängnis nicht kleiner werden. Viele Jahre lang haben die Staatsoberhäupter der Welt die Palästinenser wegen der Anwendung von Gewalt verurteilt und die Hamas wegen des Abschusses von Raketen aus dem Gazastreifen beschimpft. Aber jetzt, da junge Palästinenser es vorziehen, zu zivilem Ungehorsam zu greifen, erregt ihre Not kaum Aufmerksamkeit, geschweige denn Sympathie. Stattdessen werden sie dafür kritisiert, dass sie "die Grenze überschreiten" und die Sicherheit Israels bedrohen. Der einzige legitime Kampf für die Palästinenser, so scheint es, besteht darin, Stillschweigen zu bewahren, damit ihr Land geplündert und ihre Kinder ausgehungert werden können. Westliche Führer und Öffentlichkeit haben 1948 die Palästinenser verraten. 70 Jahre danach gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Westen sich ändern wird.