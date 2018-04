USA fahren fort, Angriffe in Somalia zu steigern, töten mehr angebliche Militante Angriff am Donnerstag im Süden Somalias gemeldet Jason Ditz Die US-Militäroperationen in Afrika nehmen weiter zu, wobei Africom immer häufiger in entlegenen Teilen von Ländern wie Somalia Luftangriffe durchführt und vermeintliche Kämpfer tötet. Der letzte erfolgte am Donnerstag, im Süden Somalias. Africom berichtet von einem US-Angriff in der Nähe der Stadt Jilib , bei dem ein Fahrzeug zerstört und drei Menschen getötet wurden. Wie immer wurde behauptet, dass jeder Getötete ein Al-Shabaab-Kämpfer sei und dass keine Zivilisten verletzt wurden. Diese Behauptungen sind problematisch, weil Africom wenig Interesse daran zeigt, nachträglich festzustellen, wer tatsächlich getötet wurde, und Beschwerden über zivile Todesfälle, die häufig auf solche US-Angriffe folgen, zu keinen ordnungsgemäßen Untersuchungen führen oder oft überhaupt keine Untersuchungen zur Folge haben. Zunehmend laxe Kampfregeln in ganz Afrika geben Africom die Möglichkeit, immer mehr Angriffe mit immer weniger Rechenschaftspflicht durchzuführen. Dass die Vereinigten Staaten von Amerika eine wachsende Zahl von "militanten Brutstätten" in ganz Afrika sehen, macht es leicht, der Führung solche Angriffe zu verkaufen, wobei die Tatsache den politischen Entscheidungsträgern entgangen zu sein scheint, dass alles, was diese Angriffe bewirken, noch mehr Brutstätten sind. So oder so, diese Angriffe finden immer häufiger statt, wobei Somalia im Moment eindeutig das Hauptziel ist, aber die US-Drohnenstützpunkte in Niger zunehmen und Angriffe etwa im Süden Libyens zeigen, dass es sich in Wirklichkeit um eine kontinentübergreifende Politik der Eskalation handelt.